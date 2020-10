De havde et forhold i slutningen af 1990'erne. Og nu deler Mariah Carey private detaljer om de første møder og den første nat med baseball-legenden Derek Jeter.

Det gør hun i sin nye bog 'The Meaning of Mariah Carey'. Her fortæller hun, hvordan de mødtes til en fest hos Armani.

I første omgang slog det dog ikke gnister mellem dem, og det var først, da de senere på aftenen faldt i snak, at han fangede hendes interesse. Årsagen var en snak om race, forklarer hun i bogen. Det skriver TooFab.

»Det var, som om jeg pludselig kunne se ham ordentligt,« fortæller Mariah Carey, der dog på det tidspunkt stadig var gift med Tommy Mottola.

Derek Jeter tilbage i 2001. Foto: JEFF HAYNES Vis mere Derek Jeter tilbage i 2001. Foto: JEFF HAYNES

Alligevel arrangerede de en hemmelig date, hvor det dog ikke blev til mere end et 'varmt og langt' kys på Derek Jeters tagterrasse. Et øjeblik, som inspirerede Mariah Carey til sangen 'The Roof'.

Siden mødtes de ved et tilfælde i Puerto Rico, hvor de endte med at sove sammen.

»Det var det mest sexede øjeblik – uden sex,« fortæller Mariah Carey, der siden blev skilt fra Tommy Mottola. Og der gik ikke lang tid, før hun tog et fly direkte til Tampa for at være sammen med Derek Jeter.

»Der var ingen af os, der ville have, jeg var utro i mit ægteskab. Den første nat var så sensuel. Alt var så nyt og skønt, helt ned til hans hud, der føltes, som om den var dyppet i honning. Det var hedt og berusende, og jeg var så sårbar. Jeg mærkede en ild, jeg ikke vidste, jeg havde indeni,« fortæller Mariah Carey om romancen.

En romance, hun dog godt vidste ikke ville vare for evigt. For mens hun var verdenskendt sangerinde, var han en stjerne i sportsverdenen, og det var svært at forene de to verdener.

De to gik hver til sit, og i 2008 blev Mariah Carey gift med Nick Cannon, som hun fik tvillingerne Moroccan og Monroe med. Parret blev skilt i 2016.

Derek Jeter er i dag gift med modellen Hannah Davis efter at have datet blandt andre Adriana Lima og skuespillerinden Jessica Alba.