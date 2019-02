Marcel Hirscher kan for sjette gang i karrieren kalde sig vinder af World Cuppen i slalom.

Det østrigske slalomfænomen Marcel Hirscher kan tilføje en ny titel sit cv.

Tirsdag vandt han officielt World Cuppen i slalom i denne sæson, da han ved et city event i Stockholm kvalificerede sig til kvartfinalen. Dermed kan han ikke længere hentes i slalomkonkurrencen i denne sæson.

Under traditionelle World Cup-løb i slalom køres der to gennemløb, men ved afdelingen i Stockholm deltog 16 deltagere i et knockoutformat.

Da Hirscher sendte franskmanden Victor Muffat-Jeandet ud i ottendedelsfinalen var World Cup-titlen i slalom sikret for tredje år i træk og sjette gang i alt.

Dermed gjorde det ikke noget, at han efterfølgende røg ud i kvartfinalen til schweizeren Ramon Zenhäusern.

Så sent som i søndags vandt Hirscher VM-guld i slalom for tredje gang i karrieren.

World Cup-titlen i slalom bliver formentlig ikke Hirschers eneste i denne sæson. Han ligger også klart i front af i storslalom og i den samlede World Cup-stilling.

/ritzau/