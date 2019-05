London Marathon var langt fra en behagelig oplevelse for alle løbere.

Det fortæller Elizabeth Ayres, der var med både som løber og tidsholder. I et langt opslag på Facebook beskriver hun, hvordan de 42,195 kilometer var ubehagelige. Ikke på grund af distancen men på grund af de mennesker, der arbejdede med løbet.

'Inden jeg overhovedet havde løbet fem kilometer, blev jeg bedt om at løbe den rigtige hastighed', fortæller Elizabeth Ayres, der skulle løbe ruten på syv en halv time, i opslaget på Facebook. Hun fortæller, at hun på daværende tidspunkt allerede løb en smule hurtigere, end hun skulle.

Men problemerne stoppede ikke her, for ved første vandpost var der ikke nogen at se, fortæller Elizabeth Ayres.

Liz Ayre gennemførte på lige under syv en halv time. Vis mere Liz Ayre gennemførte på lige under syv en halv time.

'Den var pakket sammen og væk. Det var kun 50 minutter siden, vi kom fra start. Jeg tog fat i Runners World og VLM, hvor de kaldte mig en løgner. De sagde, at alle vandposter var åbne, og var de nødt til at lukke, stod der stadig vand. Ingen vand, ingen station. Heldigvis havde ingen behov for det på det tidspunkt,' skriver hun på Facebook.

Gruppen løb videre, og da de havde nedlagt de første små 18 kilometer, var der igen problemer, skriver Elizabeth Ayres på Facebook. For her blev flere i løbefeltet ramt af væske fra de biler, der var begyndt at køre rundt for at gøre rent og rydde op, ligesom de senere i løbet måtte vente i flere minutter for at komme over Tower Bridge, hvor man ellers får taget det 'gode løbebillede'.

Og ifølge Elizabeth Ayres var der ikke kun problemer med selve afviklingen, for hun fortæller i et interview med BBC, at hun - sammen med resten af løbegruppen - måtte lægge øre til grimme tilråb fra dem, der var med til at afvikle London Marathon.

»De sagde 'hvis du ikke var så fed, kunne du løbe hurtigere. Det er et løb, ikke en gåtur,'« fortæller Elizabeth Ayres og tilføjer:

»Jeg ville hellere, at løbet så blev aflyst, end at folk blev talt sådan til. Jeg havde løbere, der græd. Nogle sagde, de ville droppe det og tage hjem,« siger hun.

Arrangøren for London Marathon ærgrer sig over oplevelsen, som løberne tilsyneladende har haft.

»Vi er kede af at høre, hvad Elizabeth og andre løbere oplevede i søndags,« lyder det ifølge CNN i en officiel udtalelse for arrangøren, der nu vil 'undersøge sagen'.

Elizabeth Ayres fortæller på Facebook, at hun kom i mål på syv timer, 28 minutter og 47 sekunder, og at hun har planer om at løbe London Marathon igen i 2020.