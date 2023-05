Der er to kæmpemæssige begivenheder i København og omegn søndag.

11.000 løbere og et hav af publikummer er klar til en løbefest i de københavnske gader, når Copenhagen Marathon bliver afviklet.

Det betyder samtidigt, at der kan opstå en del trafikale problemer, da der afspærret flere steder i København. De afspærringer er trådt i kraft og vil være lukket for trafik mellem klokken 7 og 16.30. Eneste undtagelse er rutedelen på Frederiksberg, der kun er lukket klokken 9-13.30. Du kan få det fulde overblik på det interaktive rutekort her.

»Trafikanter og beboere i områderne langs ruten vil nok opleve nogle trafikale udfordringer på grund af spærrede veje, men vi har aftalt med arrangørerne, at afspærringerne bliver ophævet lige så snart, det kan lade sig gøre,« har ledende politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi meldt ud.

Her kan ruten ses. Foto: Copenhagen Marathon Vis mere Her kan ruten ses. Foto: Copenhagen Marathon

Det er ikke tilladt at færdes på ruten, men det er dog muligt at krydse den flere steder.

Det store marathonløb, som tiltrækker løbere fra verden over, afvikles samme dag som Superliga-braget mellem Brøndby og FCK.

Her kan ruten krydses Nørre Farimagsgade ved Nørreport

Bispeengbuen

Kalvebod Brygge under Dybbølsbro

Langebro/H.C. Andersens Boulevard

Århusgade over Strandboulevarden

Ryesgade/Slagelsesgade

Borgergade/Jens Kofods Gade

Jagtvej/Nørrebrogade

Falkoner Alle/Godthåbsvej/Rolighedsvej

Bülowsvej/Rolighedsvej

For fans bosat i København kan det være en god idé at parkere sin bil uden for afspærringen i god tid eller søge mod offentlig transport.

Den kamp begynder klokken 16 på Brøndby Stadion, som du selvfølgelig kan følge på bt.dk.