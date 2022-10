Lyt til artiklen

Nogle gange kan det gå voldsomt for sig, når der er point på spil.

Det kan en padelspiller i Aarhus i hvert fald skrive under på.

For mandag aften gik det nemlig så vildt for sig under en kamp i det populære spil, at han bragede gennem én af de glasvægge, der omgiver banen, i padelcenteret i Lisbjerg.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Her bekræfter direktør i PadelPadel, Brian Kirkegaard, at den pågældende mand pludselig røg gennem glasset, og at han efterfølgende måtte køres på hospitalet.

»Vores centerleder i Aarhus har talt med manden. Han har været på hospitalet og er blevet syet, men han skulle efter omstændighederne have det godt,« siger Brian Kirkegaard til TV 2 Østjylland.

Padel, der er den hurtigtvoksende sportsgren herhjemme i øjeblikket, har fået et solidt greb om de tennisglade danskere.

Ifølge Dansk Padel Forbund er antallet af padel tennisbaner i Danmark tæt på femdoblet på blot to år.

I 2020 registrerede de 203 baner, og tal fra oktober 2022 viser, at der nu er over 900 baner på landsplan.