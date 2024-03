NFL-eksperten Anton Bodilsen mener allerede, at Patrick Mahomes bør regnes blandt de bedste i historien.

Patrick Mahomes står foran sin fjerde Super Bowl på seks år natten til mandag dansk tid, når Kansas City Chiefs møder San Francisco 49ers.

Det var svært at forudsige, at Mahomes ville få så stor succes, da NFL-holdet Kansas City Chiefs i 2017-draften med valg nummer ti i første runde tog quarterbacken fra Texas.

Efter et år i en lærlingerolle på sidelinjen gik Patrick Mahomes i 2018-sæsonen ind som startende quarterback for Kansas City Chiefs.

TV 2 Sports NFL-ekspert Anton Bodilsen, som har trænerjob på U17-landsholdet og i Copenhagen Towers, mener, at Mahomes siden da har vist et niveau, man ikke før har set på quarterbackpositionen.

- Sådan som han spiller lige nu og har spillet de seneste par år, er det ikke for voldsomt at sige, at han er en af de bedste nogensinde, siger Anton Bodilsen.

- I alle seks år har han været i en AFC-finale, hvilket svarer til en semifinale, og det er jo fuldstændig uhørt.

- Han har allerede spillet en hel sæson af slutspilskampe, altså 17 kampe i slutspillet på kun seks år. Det er fuldstændig vanvittigt, lyder det fra NFL-eksperten.

Natten til mandag dansk tid står guldfuglen som 28-årig i sin fjerde Super Bowl på bare seks år. Ingen har tidligere stået i fire finaler i så ung en alder.

- Det ultimative mål er at stå i en Super Bowl. At være i min fjerde allerede er i sandhed surrealistisk, og jeg prøver bare at nyde det hver gang, siger Mahomes ifølge ESPN.

- Man ved aldrig, hvornår det kan være den sidste. Jeg har været velsignet at være i flere med en fantastisk organisation med en masse fantastiske spillere omkring mig. Jeg prøver at få det maksimale ud af disse muligheder, lyder det fra NFL-stjernen.

Anton Bodilsen fremhæver særligt en person, der har været afgørende for Mahomes' udvikling.

Den 65-årige cheftræner Andy Reid har været med hele vejen, og NFL-eksperten mener, at Reid i høj grad skal tilskrives quarterbackens succes.

Noget af det, som Andy Reid har udmærket sig ved, er, at han har været exceptionelt god til at gøre det let for sin quarterback.

- Han er god til at gøre spillet simpelt for sine spillere. Det er ekstremt komplekst at spille i NFL og især som quarterback, der er den sværeste position på tværs af alle sportsgrene i hele verden, siger Anton Bodilsen.

