San Francisco 49ers var inden Super Bowl favorit, men i overtiden vandt Kansas City Chiefs og Patrick Mahomes.

San Francisco 49ers var op til årets Super Bowl bookmakernes favorit, og det var en klar fejl, hvis man spørger Kansas City Chiefs' Patrick Mahomes, efter han ledte Kansas City Chiefs til en 25-22-sejr efter overtid.

- Kansas City Chiefs er aldrig underdogs. Det skal folk bare vide, siger quarterback Mahomes efter kampen ifølge NFL.com.

Kansas City Chiefs' Super Bowl-triumf var den tredje på fem år og andet år i træk, at holdet løfter mesterskabstrofæet.

Det var dog ikke uden grund, at det var San Francisco 49ers, som gik ind til finalens som favorit.

Undervejs i sæsonen har det langt fra ligget i kortene, at Kansas City Chiefs skulle forsvare mesterskabet.

Et til tider hakkende angreb og receivere, der ikke har grebet boldene fra Patrick Mahomes prægede i efteråret flere kampe.

Seks nederlag bliver det til i grundspillet for Kansas City Chiefs, hvilket er flest i de seks år med Patrick Mahomes som starter.

Kampens natten til mandag dansk tid begyndte også skidt for særligt angrebet, hvor Mahomes' tropper først i anden halvleg var i stand til at sætte point på tavlen.

- Hele kampen opsummerede egentlig vores sæson. Vores defensiv holdt os inde i kampen, og så var vores angreb der, når vi havde brug for det, siger Mahomes.

- Jeg er bare stolt af holdet for at blive ved med at tro, og jeg er stolt af trænerne, som især til sidst hjalp os frem til vores scoringer.

Da presset var størst på Mahomes i slutningen af kampen, leverede superstjernen, som han har gjort så mange gange før, da hans touchdown-kast i overtiden til Mecole Hardman sikrede Kansas City Chiefs sejren.

Det var det andet touchdown-kast i kampen fra Mahomes, der samtidig kastede for 333 yards.

Quarterbacken blev efter kampen kåret til finalens mest værdifulde spiller (MVP).

I de to tidligere Super Bowl-sejre til Mahomes og Kansas City Chiefs blev quarterbacken ligeledes kåret til finalens MVP.

/ritzau/