Der skulle en perfekt omgang til for at forbedre startpositionen, men det lykkedes ikke for Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen fik en sjælden chance i Q2, da der lørdag blev kørt kvalifikation til Formel 1-grandprixet på Monza.

I top-15 har Haas-bilen det svært med at kunne konkurrere, og derfor skulle den danske racerkører presse det absolut maksimale ud af bilen, hvis han skulle gøre sig forhåbninger om at starte bedre end som nummer 15.

Den satsning mislykkedes og sendte i stedet Magnussen et smut gennem gruset i et sving, hvor han dog undgik at glide ud i barrieren.

- Jeg fik låst baghjulene lidt på bremserne, og så smed jeg bagenden på vej ind i svinget og røg ud i gruset, forklarer han i et interview med TV3 Sport.

- Det var lige på nippet til, at vi kunne komme foran (Kimi) Räikkönen. Jeg skulle have en perfekt omgang, så det prøvede jeg og røg så af.

Dermed blev det til en startposition som nummer 15 til søndagens grandprix.

Ud over en tur i Q2 kunne Magnussen også glæde sig over, at han slog teamkammerat Romain Grosjean i kvalifikationen.

Godt nok starter Grosjean som nummer 16 lige bag danskeren, men der er stor forskel på, om man når med i Q2 eller ej, når det indbyrdes styrkeforhold vurderes.

Kvalifikationen bød også på en banerekord. Som samtidig var en Formel 1-rekord.

Som de første nogensinde kom en kører under 1 minut og 19 sekunder på en omgang på Monza. Det gjorde begge Mercedes-kørere, Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, men det var førstnævnte, der var hurtigst og nu har rekorden.

Da Monza samtidig er den hurtigste bane overhovedet i Formel 1, betød Hamiltons rekord også, at han nu har rekorden for den højeste gennemsnitshastighed på en omgang på en Formel 1-bane.

/ritzau/