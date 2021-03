Løb nummer to for Kevin Magnussen i Imsa-serien bød på endnu en "smertefuld" skuffelse.

For anden gang i træk blev det lige ved og næsten for danske Kevin Magnussen i den amerikanske Imsa-serie.

I løbet Twelve Hours of Sebring slutter Magnussens bil på en ærgerlig sjetteplads i DPi-klassen efter at have kæmpet med om sejren længe.

Lidt over en time inden slutningen på løbet lå Magnussens Cadillac fra holdet Chip Ganassi Racing til sejr.

Men på vej ind i pitten ramte Magnussens medkører, newzealandske Scott Dixon, en anden bil, og det blev afgørende.

Et efterfølgende langt pitstop sendte nemlig danskerens bil helt ned i den kedelige ende af DPi-klassen.

Magnussens bil endte med at have flere runder op til den sejrende Cadillac med tre franske kørere fra holdet Mustang Sampling.

- Smertefuldt at tabe på denne måde, skriver Chip Ganassi Racing på Twitter.

Den tidligere danske Formel 1-kører fik på Sebring ellers flere fine ture i bilen, og danskeren nåede også at tage del i topkampen

En kort overgang stod Magnussen endda for den hurtigste omgang, inden hans egen holdkammerat, hollandske Renger van der Zande, slog tiden.

Med sjettepladsen fik danskerens andet løb i Imsa-serien et forløb, der på flere måder mindede om Magnussens første i serien, 24 Hours of Daytona.

Her endte det med en femteplads efter en punktering med syv minutter tilbage af løbet. Her kæmpede bilen ellers også med om sejren.

Den 28-årige dansker nåede at køre seks sæsoner i Formel 1, inden han med udgangen af 2020 kørte sit sidste løb i motorsportens kongeklasse.

