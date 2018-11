Kevin Magnussen er stolt over Haas' Formel 1-sæson, men ærgrer sig alligevel over en placering bag Renault.

Den danske racerkører Kevin Magnussen er godt tilfreds med, at han sammen med det amerikanske Haas-mandskab er med i den øverste halvdel af Formel 1-tabellen i den indeværende sæson.

Haas ligger nummer fem ud af ti i konstruktørernes mesterskab med i alt 84 point for sæsonen. Holdet ligger bagved Renault (114 point) og har et godt hul ned til McLaren (62 point) på sjettepladsen.

I toppen er Mercedes, Ferrari og Red Bull som forventet stukket af. Derfor kæmper de øvrige hold om at være det bedste, hvis man ser bort fra de tre.

- Det handler om at være "best of the rest", så der er en stolthed forbundet med det. Det er rigtig tæt i midterfeltet.

- Vi burde egentlig slet ikke kunne følge med Renault i Formel 1, fordi de har mange flere ressourcer, det er et meget større foretagende, og der er mange flere mennesker involveret. Vi bruger, hvad vi har, meget bedre, end de gør, siger Kevin Magnussen til Haas' hjemmeside.

Danskeren er dog alligevel ikke helt tilfreds.

- Vi har i gennemsnit været hurtigere end dem i år, så det er selvfølgelig lidt skuffende, at vi lige nu er bag dem i stillingen.

- Vi bliver nødt til bare at fortsætte fremad. Vi har allerede taget et skridt fremad i år og bevist, at vi kan bygge en bil, der er i stand til at være "best of the rest", lyder det fra den 26-årige dansker.

Magnussen er den bedst placerede Haas-kører. Han har i alt samlet 53 point sammen, hvilket rækker til en niendeplads i VM-stillingen.

Holdkammeraten Romain Grosjean ligger nummer 13 med 31 point.

Næste opgave for Magnussen og co. er Brasiliens Grand Prix 11. november.

