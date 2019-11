12.-bedste tid og 10 kørte omgange fik Kevin Magnussen ud af den første Formel 1-træning i Brasilien.

Kevin Magnussen havde fredag sin Haas-racer ude på ti omgange i den første frie og ganske regnvåde træning op til grandprixet i Brasilien.

Den danske formel 1-kører sluttede træningen i São Paulo med 12.-bedste tid af de 16 kørere, som blev registreret for en tid.

Betingelserne var nemlig vanskelige, og formula1.com betegner ligefrem regnvejret som en "regnstorm".

Den holdt mange kørere i garagen ganske længe, og da banen tilsyneladende var tørret op, afskrækkede et par uheld i det alligevel glatte føre en del fra at trykke gaspedalen i bund.

Således klokkede blandt andre hverken Magnussens teamkollega Romain Grosjean eller den nykårede verdensmester, Lewis Hamilton, ind.

Det gjorde Hamiltons Mercedes-kollega Valtteri Bottas til gengæld, og han sluttede med næstbedste tid efter Alexander Albon i Red Bull.

Albons bedste tid lød 1.16,1424 minutter. Bottas var over et halvt sekund langsommere. Og han kom ikke tættere på, fordi Albon skred ud på den våde asfalt og ramte barrieren. Det fremkaldte rødt flag, og de sidste tre minutter af træningen blev dermed ikke udnyttet til at sætte flere tider.

Magnussens bedste tid lød på 1.19,247 minutter.

Anden frie træning køres senere fredag.

Lewis Hamilton har sikret sig VM-titlen med to løb tilbage af sæsonen, og Mercedes har også forlængst sikret sig konstruktørernes VM-titel.

/ritzau/