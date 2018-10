Kevin Magnussens problemer fortsatte i lørdagens træning, da han fik motorproblemer inden kvalifikationen.

Mexico City. Træningerne forud for Formel 1-grandprixet søndag i Mexico har langt fra været en dans på roser for racerkøreren Kevin Magnussen (Haas).

Fredag havde danskeren store problemer med sine dæk, og han lå efter begge træninger i den tunge ende af feltet.

Lørdag blev den sidste træning så kørt, og her gik tingene heller ikke Magnussens vej.

Danskeren måtte trække sig ud af træningen, inden den var forbi, da han fik problemer med en kølefunktion i motoren.

Dermed fik han som eneste kører ikke sat en omgangstid, og Magnussen fik heller ikke mulighed for at forberede sig optimalt til kvalifikationen senere lørdag.

Fredag leverede Magnussen tider, der rakte til en 17.-plads i første træning og en sidsteplads i anden træning.

Holdkammeraten Romain Grosjean havde mere fart og blev nummer 13 og 12 i de to første træninger.

Lørdag leverede Grosjean så en tid, der rakte til en 13.-plads.

Max Verstappen (Red Bull) satte hurtigste tid foran Lewis Hamilton (Mercedes).

I det seneste grandprix i USA opnåede Magnussen en niendeplads, men han blev efterfølgende diskvalificeret for at have brugt for meget brændstof.

Magnussen er placeret som nummer ni i den samlede stilling med 53 point, mens Grosjean er nummer 13 med 31 point.

I konstruktørernes samlede stilling er Haas nummer fem med 22 point op til Renault på fjerdepladsen efter sværvægterne Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Kvalifikationen til søndagens grandprix køres lørdag klokken 20 dansk tid.

/ritzau/