Kevin Magnussen skal onsdag og fredag i Barcelona teste den bil, der skal sikre Haas fremgang i 2020.

Formel 1-holdene indleder onsdag uden for Barcelona den første test forud for den nye sæson, hvor Haas-holdet håber på fremgang efter et skidt 2019 i motorsportens kongeklasse.

Haas har placeret Kevin Magnussen i sædet hele onsdagen, mens holdkammeraten Romain Grosjean sidder bag rattet torsdag.

Fredag får de to kørere hver en halv dag til at få føling med den nye racer med navnet Haas VF-20.

Forhåbningerne er store, efter at det amerikanske hold hen over vinteren har forsøgt at knække de problemer, der plagede de to biler gennem det meste af sidste sæson.

Her sluttede Haas-teamet som nummer ni og dermed næstsidst af de ti Formel 1-hold

Haas har førhen med Magnussen og Grosjean bag rattet vist, at holdet kan gøre det langt bedre med en femteplads i konstruktørernes VM så sent som i 2018.

Onsdag morgen klokken 8 vil Magnussen og Grosjean præsentere bilen ved holdets garage. Allerede for to uger siden sendte Haas billeder ud af den nye bil, der fysisk ser anderledes ud end i 2019, da den er i grå, røde og sorte nuancer.

Hvad ingeniørerne og mekanikerne mere specifikt har ændret inde bag det nye ydre, vides endnu ikke.

Klokken 9 går årets første Formel 1-test i gang. Der køres en formiddags- og en eftermiddagstest, og det gentages torsdag og fredag. I næste uge er der yderligere tre testdage, hvor Magnussen og Grosjean deles om køretiden.

2020-sæsonen skydes i gang 15. marts i Melbourne i Australien.

