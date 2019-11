Kevin Magnussen blev nummer 15, da der lørdag blev kørt kvalifikation til Formel 1-grandprixet i Abu Dhabi.

Kevin Magnussen skal starte fra 15. startposition, når der søndag køres Formel 1-grandprix i Abu Dhabi.

Det står klart, efter at danskeren kørte sin hurtigste omgang i anden kvalifikationsrunde i tiden 1 minut og 37,254 sekunder.

Grandprixet i Abu Dhabi er årets sidste.

For 13. gang i sæsonen var Magnussen hurtigere end teamkollegaen hos Haas, Romain Grosjean, i kvalifikationen.

Franskmanden røg allerede ud af første kvalifikationsrunde og starter grandprixet en placering efter danskeren som nummer 16.

Lewis Hamilton starter i pole position, da Mercedes-køreren var hurtigst af alle i lørdagens kvalifikation. Han kørte sin hurtigste omgang i tiden 1 minut og 34,779 sekunder.

Dermed sætter briten en fed streg under, at han har fortjent VM-titlen igen i år, som han allerede har sikret sig. Det gjorde han i forrige grandprix i Austin i USA, hvor han blev verdensmester for sjette gang.

Hamiltons teamkollega, Valtteri Bottas, starter søndagens grandprix fra anden startposition, mens Red Bulls Max Verstappen blev treer i kvalifikationen.

Magnussen har inden sæsonens sidste grandprix 20 point på 16.-pladsen. Grosjean har otte point på 18.-pladsen.

Også næste år skal de to køre sammen for Haas.

