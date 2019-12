Kevin Magnussen sluttede i den tunge ende af feltet i Abu Dhabi. Lewis Hamilton tog sejren.

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) afsluttede søndag et knap så godt 2019 i Formel 1 med en 14.-plads i Abu Dhabi.

Danskeren ender dermed sin femte sæson i motorsportens kongeklasse som nummer 16 af feltets 20 kørere.

I alt hentede Magnussen i løbet af året 20 point, hvilket var markant færre end i 2018, hvor 56 point sikrede ham en samlet niendeplads i VM-stillingen.

I stedet for fremgang har det seneste år budt på en række udfordringer for Haas-teamet, der gennem stort set hele sæsonen har kæmpet med at få fart i racerne.

Kevin Magnussen har ofte yde det, man kunne forvente af ham, og han har da også sat sin franske holdkammerat, Romain Grosjean, eftertrykkeligt på plads.

Grosjean måtte i sæsonen nøjes med at hente otte point.

Søndagen startede lovende for danskeren, der hurtigt kørte sig fra en startposition som nummer 14 til en 9.-plads.

Magnussen lukrerede på, at flere af de foranliggende biler var i nærkontakt på første omgang.

Den manglende fart, der har præget Haas-raceren hele året, betød dog, at den 27-årige dansker hurtigt blev presset bagfra.

Nico Hülkenberg (Renault), Sergio Perez (Racing Point) og Valtteri Bottas (Mercedes) kom forbi, men en serie af tidlige pitstops betød, at Magnussen holdt fast i sin placering som nummer ni.

Efter 22 af de 55 omgange tog Magnussen sit første pitstop, hvor hans dæk blev skiftet fra medium til hard. Turen i garagen betød, at han faldt tilbage som nummer 14 i den samlede stilling.

Her lå han mere eller mindre fast helt frem til afslutningen på grandprixet i De Forenede Arabiske Emirater.

Holdkammeraten Romain Grosjean kørte over stregen lige bag Magnussen. Franskmanden blev dermed noteret for en 15.-plads.

Sejren i Abu Dhabi gik for femte gang i karrieren til Lewis Hamilton (Mercedes), der for længst havde sikret sig den samlede VM-sejr.

/ritzau/