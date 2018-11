Efter to træningsnederlag til teamkammeraten fredag fik Kevin Magnussen revanche inden kvalifikationen.

Ved lørdagens Formel 1-træning forud for kvalifikationen senere lørdag fik danske Kevin Magnussen revanche i de indbyrdes træningsopgør mod Haas-kollega Romain Grosjean.

På banen i São Paulo lå danskeren længe bag Grosjean, men mod slutningen kørte Magnussen en flot omgang, som rakte til syvendebedste tid. Det var lige foran Grosjean, der blev nummer otte.

Ved begge træninger fredag havde franskmanden været en smule hurtigere end Magnussen.

Ferraris Sebastian Vettel var hurtigste mand ved lørdagens træning, hvor Mercedes-folkene Lewis Hamilton og Valtteri Bottas fulgte på de næste pladser.

Magnussen var lidt over et sekund efter Vettel.

Verdensmesterskabet blev afgjort i Det Mexicanske Grandprix senest, hvor Lewis Hamilton sikrede sig point nok til, at han ikke længere kan indhentes. Sebastian Vettel er ligeledes sikker på at ende som nummer to.

Kevin Magnussen sluttede som nummer 15, da det seneste Formel 1-grandprix for to uger siden blev afholdt i Mexico.

Danskeren ligger nummer ni i den samlede VM-stilling med 53 point. Romain Grosjean indtager 13.-pladsen med 31 point.

Det Brasilianske Grandprix køres søndag, og det er sæsonens næstsidste løb.

