Kevin Magnussen ser frem til at køre på Imola-banen, som han kun kender fra Formel 1 på tv i sin barndom.

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) får brug for fuld koncentration i den kommende weekend, når Formel 1-feltet rammer Imola-banen sydøst for Bologna.

Racerbanen, hvor legendariske Ayrton Senna omkom under et Formel 1-løb i 1994, har ikke været en del af løbskalenderen i motorsportens kongeklasse siden 2006, hvor Michael Schumacher vandt.

Derfor er det en helt ny oplevelse, som venter Kevin Magnussen, og betingelserne er ikke nemme for danskeren og alle de andre Formel 1-kørere, der ikke har kørt på banen før.

Normalt træner Formel 1-holdene tre gange inden kvalifikationen, men i den kommende løbsweekend er der kun en enkelt træning, inden det bliver alvor. Træningen finder sted lørdag formiddag, før der om eftermiddagen køres kvalifikation.

- Det er en helt ny bane for mig. Jeg bliver nødt til at lære den at kende meget hurtigt, da vi kun har en enkelt træning. Det bliver en god udfordring.

- Jeg ved, at det er en rigtig fed bane, for det er en bane, som jeg har set på tv, da jeg var barn og så Formel 1. Jeg er meget glad for endelig at være her, siger Kevin Magnussen til Haas' hjemmeside.

Det bliver den femtesidste løbsweekend for danskeren, mens han er i folden hos Haas. Magnussen stopper på det amerikanske hold efter sæsonen, og han har endnu ikke meldt ud, hvor han skal udfolde sit motorsportstalent i næste sæson.

/ritzau/