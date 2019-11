Kevin Magnussen har forlængst vundet den interne kamp mod Romain Grosjean, og nu forklarer han betydningen.

Kevin Magnussen ser det som både et kvalitetsstempel og en stor bedrift, at han efter Formel 1-sæsonens 21 kvalifikationer har været hurtigere end sin Haas-kollega Romain Grosjean i 13 af dem.

I sæsonens sidste af slagsen lørdag røg Romain Grosjean i Abu Dhabi ud allerede i første kvalifikationsrunde, mens danskeren klarede sig videre til Q2.

Dermed vinder Magnussen den såkaldte kvalifikationskamp mod sin teamkollega i sikker stil, og det var et af hans mål inden sæsonen.

- Romain er anset for at være en af de absolut hurtigste i feltet. At holde ham under kontrol er en stor bedrift. Det har selvfølgelig været en af de ting, jeg har fokuseret på: at forbedre mine tidstagninger.

- De sidste par år, har jeg haft godt fat i ham i løbene, synes jeg, men han har været rigtig svær at slå på konstant basis i tidstagningerne, siger Kevin Magnussen til TV3+.

I denne sæson vinder han altså den interne kvalifikationskamp med 13-8.

I sidste sæson tabte danskeren 10-11 efter føringer på 9-3 og 10-6 undervejs.

- Men det er ikke jo ham, man skal slå - jo, det er det udadtil og for at imponere de store teams og så videre - men det, der gælder, er jo, hvor mange point man får, siger Kevin Magnussen.

I sin første sæson hos Haas fik Magnussen både færre VM-point samlet og point i færre antal løb end Romain Grosjean.

Men både i 2018 og 2019 er det vendt på hovedet. I denne sæson har danskeren således scoret point i fire løb og 20 point i alt. Grosjean har otte point og er kommet på tavlen tre gange.

Det skal man dog ikke forvente også sker i Abu Dhabi.

Magnussen starter i 14. startposition på grund af en straf til Mercedes' Valtteri Bottas, mens Grosjean starter som nummer 15.

- Vi må håbe på et eller andet ekstraordinært og prøve at se, om vi kan få lidt med hjem.

- Race run så ikke sindssygt godt ud, men heller ikke sindssygt dårligt, siger Kevin Magnussen om forberedelserne til søndagens sæsonafsluttende grandprix.

/ritzau/