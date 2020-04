- Det er bedre end ingenting, siger Kevin Magnussen med udsigt til mulig Formel 1-start uden tilskuere.

Når man lever for suset ved at køre racerbil, er det svært at være på standby og ikke køre løb.

Det må Formel 1-køreren Kevin Magnussen sande. Sæsonen skulle for længst være gået i gang, men den globale coronakrise har foreløbig aflyst eller udsat de første ni grandprixer.

Til B.T. siger Magnussen, at han er "ved at rådne op":

- Jeg savner Formel 1 helt vildt. At køre bilen, dyste med konkurrenterne, og at være i miljøet, det savner jeg, siger Magnussen.

Han opholder sig aktuelt i Sverige, men holder formen ved lige, mens han ellers nyder livet og befinder sig i venteposition.

For ingen ved, hvornår sæsonen kommer i gang. Aktuelt er Frankrigs Grand Prix 28. juni det første planlagte løb, men det kan nemt blive aflyst eller udsat, da coronasituationen er svær i Frankrig.

- Jeg ved ikke, hvornår vi kommer i gang igen. Jeg hører de samme rygter, som alle andre, og der snakkes om, hvorvidt der bliver løb i juli. Men det bliver sikkert uden tilskuere, og det bliver nok lidt underligt. Men det er selvfølgelig bedre end slet ingen løb, lyder det fra Magnussen.

Den danske Haas-kører skrabede 20 point til sig i sidste sæson, hvilket rakte til en 16.-plads.

/ritzau/