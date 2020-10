Kevin Magnussen var hurtigere end holdkammeraten Romain Grosjean i den første træning i Portimão.

Kevin Magnussen (Haas) satte fredag 14.-hurtigste tid i den første træning forud for søndagens Formel 1-grandprix i Portugal.

Det var første gang, at den danske racerkører var på banen, efter at det torsdag blev meldt ud, at han stopper hos Haas efter denne sæson.

Også holdkammeraten Romain Grosjean er færdig hos det amerikanske team efter i år.

Magnussen var 0,323 sekunder hurtigere end franskmanden i den første træning i Portimão.

Begge Haas-kørere kunne ligesom resten af feltet ikke følge med de to Mercedes-kørere, Valtteri Bottas og Lewis Hamilton, der satte de hurtigste tider i første træning.

Bottas brugte et minut og 18,410 sekunder på sin hurtigste omgang på den 4653 meter lange bane. Dermed var han 0,339 sekunder hurtigere end Hamilton.

Søndagens grandprix i Portugal var ikke en del af den oprindelige løbskalender, men på grund af coronapandemien blev racerløbet i Portimão en del af 2020-sæsonen.

Klokken 16 venter den anden træning. Før søndagens grandprix venter der lørdag en tredje træning samt en kvalifikation.

/ritzau/