Kevin Magnussen var tosset efter lørdagens regnfulde kvalifikation til søndagens Formel 1-grandprix i Tyrkiet.

Mens han løftede foden fra gassen i sit sidste forsøg i Q1, da der blev vist dobbelt gult flag, drønede flere konkurrenter forbi og skubbede danskeren ud af top-15, så han ikke kom med videre til Q2.

Den danske Haas-kører er formentlig stadig sur, men løbskommissærerne har dog givet Magnussen et lille plaster på såret.

Placeringsstraffe til et par af konkurrenterne betyder, at danskeren rykker to pladser frem i startrækken til søndagens grandprix, så han nu kommer til at holde i 14. position.

Kevin Magnussen er i gang med sin sidste sæson for Haas - og formentlig også Formel 1- i denne gang.

Det bekræfter Haas på Twitter.

Lance Stroll (Racing Point) tog sensationelt pole position, og den får han lov til at beholde, selv om han også blev undersøgt for at have forbrudt sig mod reglerne i kvalifikationen.

Tidtagningen var præget af regnvejr, våd asfalt og en tre kvarter lang afbrydelse som følge heraf.

Efter et par afbrydelser fik alle kørere et sidste forsøg i Q1, da forholdene var bedre, men foran Kevin Magnussen kørte Daniil Kvyat af banen. Det kostede Magnussen meget tid, og så gled han ned som nummer 16.

Han lå nummer syv, inden alle kørere satte den sidste tid, men han sluttede altså som nummer 16 - lige uden for top-15 og en plads i Q2.

Han klagede efterfølgende til løbskommissærerne, fordi Kvyats uheld havde givet gult flag på hele banen. Det betyder, at alle kørere skal sætte farten ned, men næsten alle forbedrede altså deres tider.

Løbsledelsen meldte hurtigt ud, at den vil gennemse alle tider sat under gult flag efter kvalifikationens afslutning, og det har altså nu ført til en mindre omrokering af søndagens startgrid.

