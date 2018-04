Racerkøreren Kevin Magnussen blev noteret for niendehurtigste tid ved anden træning i Baku.

Baku. Den danske Haas-kører Kevin Magnussen rejste sig fredag efter at have fået en sløj start på træningen fredag forud for søndagens Formel 1-grandprix i Baku.

Ved første træning noterede Magnussen sig for den 18.-bedste tid af de 20 kørere. Men ved anden træning forbedrede han sig markant ved at slutte som nummer ni.

Det gjorde han i tiden 1 minut og 43,977 sekunder, hvilket var omtrent et halvt sekund hurtigere end holdkammeraten Romain Grosjean, som blev noteret for 13.-bedste tid.

Red Bulls Daniel Ricciardo fik bedste tid ved anden træning, da han satte tiden 1 minut og 42,795.

Ved fredagens første træning var finnen Valtteri Bottas (Mercedes) hurtigste mand med tiden 1 minut og 44,242 sekunder.

Weekendens grandprix er sæsonens fjerde. Magnussen er noteret for 11 point, mens Grosjean endnu ikke er på tavlen.

Lørdag venter kvalifikationen for Formel 1-kørerne, før det søndag går løs med selve grandprixet i Aserbajdsjans hovedstad.

