Ifølge Kevin Magnussen betyder opgraderingen af hans bil, at han kører hurtigere. Men den er sværere at styre.

Formel 1-køreren Kevin Magnussen (Haas) har ligesom teamkollega Romain Grosjean fået opgraderet sin bil før grandprixet i Barcelona.

Grosjean fik opgraderet sin bil allerede før fredagens træninger, mens Magnussens bil først fik en makeover før træning og kvalifikation lørdag.

- Opgraderingen har virket. Det var en anden bil, jeg fik her til morgen. En hurtigere bil, men også en smule sværere at køre. Det kræver lidt tid at arbejde med den, men den er hurtigere. Så vi klager ikke, siger Magnussen til TV3 Sport.

Opgraderingen betyder, at Haas-bilerne blandt andet har fået et nyt gulv, frontvinge og spejle i Barcelona.

I sin nye bil kørte danskeren sig lørdag til en ottendeplads. Han blev lige akkurat slået af Grosjean, der blev syver.

- Det var en godkendt tidtagning for os, og vi er "best of the rest" efter de tre store teams.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have haft ham (Grosjean, red.). Det var tæt på, men så længe vi har begge biler der, hvor vi har, og vi har den gode startposition til løbet i morgen (søndag, red.), håber jeg, at vi kan skovle gode point hjem, siger Kevin Magnussen.

Efter kvalifikationen lørdag starter Magnussen som nummer otte, når der søndag køres om point i grandprixet i Barcelona.

Kevin Magnussen har i sæsonens fire første grandprixer hentet otte point, hvilket rækker til en tiendeplads i den samlede stilling, inden det går løs søndag i Barcelona.

I de seneste tre løb i Bahrain, Kina og Aserbajdsjan er det alle gange blevet til en 13.-plads til danskeren.

Romain Grosjean er udgået i tre af årets fire løb og har endnu ikke hentet point for Haas i denne sæson.

/ritzau/