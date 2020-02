Haas viste torsdag holdets nye Formel 1-racer frem forud for den kommende sæson.

Haas løftede torsdag sløret for, hvordan bilen, som Kevin Magnussen og Romain Grosjean i 2020 skal forsøge at hente Formel 1-sejre i, ser ud.

Den nye bil - der har navnet VF-20 - bliver en tilbagevenden til holdets traditionelle farver - grå, rød og sort - som Haas' bil var prydet med inden 2019-sæsonen. Et år, som det amerikanske Formel 1-hold håber på at lægge bag sig efter mange sløje resultater.

Kevin Magnussen er begejstret over, hvordan hans nye bil ser ud.

- Den ser lækker ud, sagde danskeren tirsdag, hvor han sammen med sin far, Jan Magnussen, deltog i et talkshow i Cirkusbygningen i København.

- Det er ikke altid ensbetydende med, at den er hurtig, så nu må vi se.

Torsdags afsløring byder ikke på mange informationer om, hvad der er under VF-20-raceren ydre, men teamchef Günther Steiner glæder sig i første omgang over det nye visuelle udtryk.

- Jeg er glad for at se bilen vende tilbage til mere familiære Haas-farver.

- For at være helt ærlig håber jeg, at VF-20-raceren gør, at vi vender tilbage til den form, vi havde i 2018, hvor vi blev nummer fem i konstruktørmesterskabet, siger Steiner i en pressemeddelelse på Haas' hjemmeside.

Kevin Magnussen tror på, at holdet i år kan rejse sig efter en skidt 2019-sæson.

-Jeg er fortrøstningsfuld, for teamet virker til at have lært en masse, af det der skete sidste år. Der er virkelig kommet noget læring på bagkant af hele den sæson.

- Jeg er rimelig begejstret for at komme i gang, og se hvordan det kommer til at blive, sagde han tirsdag.

Sæsonens første test finder sted i Barcelona 19. til 21. februar. Årets første grandprix skydes i gang 15. marts i Melbourne i Australien.

/ritzau/