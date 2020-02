Kevin Magnussen og Romain Grosjean skal for fjerde år i træk køre sammen for Haas i Formel 1.

I de seneste Formel 1-sæsoner er forholdet mellem den danske racerkører Kevin Magnussen og hans holdkammerat hos Haas, Romain Grosjean, blevet heftigt debatteret.

De to kolleger og konkurrenter har både kørt ind i hinanden, kørt hinanden af banen og sagt mindre pæne ting om hinanden over holdets radio under grandprixerne.

Om godt en måned kører de igen side om side i de to Haas-racere, når den nye Formel 1-sæson skydes i gang.

Og faktisk har Magnussen det rigtig godt med sin franske holdkammerat, når bilerne er parkeret i garagen, fortæller han under et talkshow tirsdag aften i Cirkusbygningen i København.

- Vi har grinet rigtig meget af, at vi i medierne bliver præsenteret som fjender.

- Jeg vil ikke sige, at vi er venner, for vi ses ikke privat, men vi har det rigtig godt sammen og hygger os, når vi er ude til løb, siger danskeren.

Han lægger dog ikke skjul på, at han nogle gange bander over kollegaen i holdets radio.

- Det, vi siger på radioen, er det første indtryk, når adrenalinen er høj, og følelserne hænger uden på tøjet. Det er for at lufte sine følelser og komme af med sin vrede.

- Det hjælper ikke noget, men det er en reaktion, man har, og når vi kommer ud af bilen og tager hjelmen af, er der ikke noget, siger Magnussen.

Selv om de to makkere kører for det samme hold, så er de stadig konkurrenter, og selv om Magnussen godt kan lide Grosjean, så vil han gøre alt for at slå ham på racerbanen.

- Det ikke nogen hemmelighed, at mit mål er at blive verdensmester i Formel 1. Derfor er det vigtigt, at jeg slår Grosjean.

- Bilerne er så forskellige, så det er kun teamkammeraten, jeg kan blive målt op imod. Hvis jeg bliver slået af ham, så er jeg nok ikke en af dem, de store hold kigger efter, siger han.

15. marts gasser Formel 1-feltet for første gang i år op i sæsonens første grandprix, der køres i Melbourne i Australien.

Det er fjerde sæson i træk, at Magnussen og Grosjean kører Formel 1 sammen i Haas-racerne.

/ritzau/