Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg starter bagest i feltet efter en diskvalifikation i kvalifikationen.

Haas-danskeren Kevin Magnussen og hans holdkammerat, Nico Hülkenberg, får alligevel lov til at starte på banen i søndagens Formel 1-grandprix i Monaco.

Efter kvalifikationen lørdag, hvor de begge nåede anden kvalifikationsrunde, blev teamkollegerne diskvalificeret.

Straffen medførte, at både Magnussen og Hülkenberg skulle starte grandprixet fra pitlane, men det er ændret til, at de starter på banen, men bagest i feltet.

Det skriver Haas på X.

Hülkenberg starter således fra position nummer 19, mens Magnussen starter allersidst som nummer 20.

Årsagen til diskvalifikationen var ifølge autosport.com og Ekstra Bladet, at den såkaldte DRS-vinge på Magnussen og Hülkenbergs biler kunne åbne sig mere, end reglerne tillader.

Fejlen blev opdaget ved en inspektion efter kvalifikationen, lød det fra holdet.

Selv om de to kørere får lov til at starte på banen, ser det fortsat rigtig vanskeligt ud for Haas-teamet.

De smalle veje gør det særdeles svært at overhale, og dermed skal meget flaske sig, hvis Magnussen skal hente flere point.

Sæsonens første point tog danskeren i Australien tilbage i marts, men siden er det ikke blevet til en gevinst for danskeren.

Søndagens grandprix begynder klokken 15.

/ritzau/