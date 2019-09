Hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean fik noget at smile over i den sidste F1-træning i Singapore.

Tungt og nok også lidt træls. Heller ikke i den sidste træning før Formel 1-kvalifikationen i Singapore lørdag kunne Kevin Magnussen køre sig væk fra den tungeste ende af feltet.

Både han og Haas-kollega Romain Grosjean kørte nogle af træningens langsomste tider, og de rakte til henholdsvis en 17.- og en 18.-plads.

Danskeren var mindst langsom af de to og klokkede ind i tiden 1 minut og 41,494 sekunder. Grosjeans bedste tid var 1 minut og 41,542 sekunder.

Begge nåede ud på 12 omgange i løbet af den afsluttende træning på Marina Bay Street Circuit.

Hurtigst af alle var Charles Leclerc i Ferrari foran Lewis Hamilton (Mercedes) og Sebastian Vettel (Ferrari).

Leclercs hurtigste tid lød på 1 minut og 38,192 sekunder.

I fredagens to træninger sluttede Kevin Magnussen som henholdsvis nummer 16 og 19, mens Grosjean noteredes for en 12.- og en 17.-plads.

De to Haas-kørere ser dermed igen ud til at få svært ved at høste VM-point til den slukne kasse, når det gælder løbet søndag. Men først venter kvalifikationen lørdag klokken 15.

På trods af den sløje pointhøst hidtil i 2019 meddelte det amerikanskbaserede Haas-team torsdag, at de to kørere fortsætter på holdet i 2020.

/ritzau/