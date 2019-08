Kevin Magnussen og Romain Grosjean har ikke personlige problemer med hinanden, siger danskeren efter bataljer.

Der er ingen personlige problemer mellem de to Haas-kørere Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Sådan lyder det fra den danske Formel 1-kører, efter at de to kørere i søndagens grandprix i Tyskland udtrykte utilfredshed med hinanden over radioen, da de havnede i en positionskamp, hvor deres racere havde kontakt.

I løbet på Silverstone to uger tidligere udgik begge kørere, efter at de havde indledt løbet med at køre sammen i femte sving.

- Vi er ikke venner, vi ses jo ikke i privaten, men du vil blive overrasket over, hvor godt vi faktisk taler sammen. Mellem begge de to seneste løb har vi snakket sammen - både efter Silverstone og efter Hockenheim.

- Vi ringede sammen og rensede luften. Vi er begge hardcore racerkørere, det ligger dybt i vores natur. Ligesom det ligger dybt i en løves natur at spise andre dyr. Når vi så skal til at holde tilbage i det instinkt, bliver tingene akavede, siger Kevin Magnussen til B.T.

Han understreger, at ingen af kørerne har haft dårlige intentioner, når racerne har været i berøring med hinanden.

Haas-teamchef Günther Steiner har varslet, at holdet vil komme med strengere ordrer til kørerne, hvis der er udsigt til en positionskamp mellem dem i de kommende grandprixer.

/ritzau/