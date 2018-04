Haas havde god dækstrategi i kvalifikationen. Det er afgørende for mulig topplacering, mener Kevin Magnussen.

Sakhir. Kevin Magnussen (Haas) kørte sig lørdag frem til en startposition som nummer seks til søndagens Formel 1-grandprix i Bahrain, og danskeren selv er meget tilfreds med sin præstation og strategien fra teamet.

- Jeg er rigtig glad for resultatet, og jeg er meget tilfreds med, at vi fik styr på dækkene og kølet bremserne nok, siger Magnussen til TV3 Sport.

Netop at få styr på dækkene ser Magnussen som særligt vigtigt.

- Når dækkene er der, ved vi, at vi har en fin bil, som kan køre med som det fjerde-femtebedste team, og kan vi være deroppe, så er vi helt tilfredse, siger han.

Magnussen satte syvendebedste tid i alle tre kvalifikationsrunder - han starter dog sekser efter en placeringsstraf til Lewis Hamilton. Haas-køreren vil ikke have noget imod at slutte løbet som syver.

- Jeg er ret sikker på, at der kommer en Red Bull op igennem feltet, og der kommer nok også en Mercedes, så hvis vi kan få en syvendeplads, så er det helt sikkert godkendt, siger Magnussen.

Magnussen sluttede omkring to hundrededele bag Pierre Gasly (Toro Rosso), og danskeren er ikke helt tilfreds med, at han ikke overgik ham.

- Jeg kan ikke helt sige, at der ikke var mere i bilen, fordi jeg tror godt, at jeg kunne have fundet de to hundrededele op til ham.

Søndagens grandprix i Bahrain handler om at få point på kontoen, efter at hverken Magnussen eller teamkollega Romain Grosjean fik point i sæsonens første grandprix i Australien.

- Vi skal sikkert fra start. Selvfølgelig skal vi tage chancerne, der kommer, men vi skal til at få scoret nogle point, siger Magnussen.

Grandprixet starter søndag klokken 17.10 dansk tid.

/ritzau/