Kevin Magnussen skruer ikke forventningerne til 2024-sæsonen højt op, men atmosfæren på holdet er løftet.

2023 var en sløj omkring for Haas og Kevin Magnussen. Danskeren sluttede på 19.-pladsen af 22 kørere med blot tre point, og Haas var samlet set det dårligste hold i hele feltet.

I næste weekend indledes 2024-sæsonen i Bahrain, hvor hele feltet også har testet de nye biler de seneste dage.

Her har farten på Haas-raceren ikke imponeret, men holdet har også primært testet længere løbsdistancer med meget benzin i tanken. Det fordrer ikke just hurtige omgangstider.

Kevin Magnussen og holdet har erklæret sig tilfredse med de forskellige test, men danskeren ved godt, at han næppe kommer til at køre i den bedste halvdel af feltet.

- Jeg vil ikke skrue forventningerne op, for jeg tror, vi stadig har en masse arbejde at gøre, men vi har rykket os, med det arbejde vi har lavet i løbet af vinteren og på disse testdage, siger Magnussen i en pressemeddelelse fra Haas.

- Jeg ser frem til at finde ud af, hvor vi ligger i forhold til løb. Det er altid den afgørende test for at se, om vi har gjort fremskridt.

På ét område har han dog mærket forbedring i forhold til sidste sæson. Det er i garagen.

- Alle er ved godt mod. Der er en virkelig god atmosfære på holdet. En atmosfære, som jeg ikke har mærket længe, forklarer Magnussen.

Om det har noget at gøre med, at man i januar fyrede den mangeårige teamchef Günther Steiner og erstattede ham med Ayao Komatsu, kommer han ikke ind på.

Formel 1-sæsonen i år strækker sig over 24 grandprixer. Det er rekordmange.

/ritzau/