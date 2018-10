Kevin Magnussen er helt i vildrede efter en ringe kvalifikation for Haas-teamet, hvor begge biler røg ud i Q1.

Mexico City. Overrasket og en smule desillusioneret.

Kevin Magnussen hang med mulen efter kvalifikationen til Formel 1-grandprixet i Mexico.

Både danskeren og hans Haas-kollega, Romain Grosjean, røg ud allerede i lørdagens første kvalifikationsrunde, Q1, efter henholdsvis 18.- og 16.-bedste tid.

Igen var den helt gal med dækkene, som har skabt store problemer både fredag og lørdag. Faktisk så gal, at det overgår alle hidtidige oplevelser.

»Jeg har aldrig oplevet så svære og ustabile dæk som dem her. Det er total umuligt at få dem til at virke, og de er vildt forskellige, hver gang man kører ud på banen med dem,« siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han forklarer, hvad udsving i dækkenes præstationsniveau gør.

»Det betyder, at vi fik ikke dækkene ind i det vindue, hvor de skal arbejde, og så er det umuligt at køre en god omgang. Den ene omgang har du overstyring, og den anden har du mega understyring,« siger danskeren.

På trods af problemer i træningerne fredag havde han forventet bedring i kvalifikationen.

Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Foto: FRANCK ROBICHON

»Jeg troede rent faktisk, at det ville være nogenlunde. Jeg vidste godt, at vi nok ikke kom i Q3, men jeg tænkte, at vi kunne få en god startplacering til løbet og så gøre et eller andet via strategien,« siger han til TV3+.

Til tv-stationen konkluderer han dog også, at andre teams trods alt satte gode tider og fik dækkene til at virke. Og at Haas' problemer som sådan også må falde tilbage på teamet selv.

På grund af startplaceringsstraffe til andre kørere, deriblandt Grosjean, starter Magnussen som udgangspunkt som nummer 16 i søndagens ræs.

Daniel Ricciardo starter forrest. Derefter følger hans Red Bull-teamkollega, Max Verstappen, og Mercedes' Lewis Hamilton, som i Mexico kan vinde VM for femte gang.

/ritzau/