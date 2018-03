Kevin Magnussen endte som nummer 17 i årets første Formel 1-træning. Holdkammeraten Grosjean blev nummer syv.

For første gang i 2018 rullede Kevin Magnussen fredag middag lokal tid sin Haas-racer ud på Formel 1-banen forud for et grandprix.

Det skete i Melbourne, hvor Formel 1-feltet i knap 30 graders varme og under en skyfri himmel tog hul på årets første træning.

Og det blev ikke nogen særlig opmuntrende omgang for Magnussen.

Den 25-årige dansker endte som nummer 17 ud af feltets 20 kørere.

Han kunne samtidig se sin franske holdkammerat, Romain Grosjean, blæse op på en fornem syvendeplads lige bag ved forhåndsfavoritterne fra Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Magnussens hurtigste tid lød på 1 minut og 27,035 sekunder. Det var tre sekunder langsommere end træningens hurtigste tid.

Danskeren havde undervejs lidt tekniske problemer og formåede altså ikke at finde farten i bilen under den halvanden time lange træning.

Han forsøgte sig - ligesom Grosjean - både med supersoft- og ultrasoftdæk.

Forrest i Formel 1-feltet fortsatte Mercedes, hvor det slap sidste år. Holdets britiske verdensmester, Lewis Hamilton, satte træningens hurtigste tid, mens holdkammeraten Valtteri Bottas blev nummer to.

De resterende fire pladser i top-6 blev forventeligt indtaget af Ferrarri og Red Bull med 20-årige Max Verstappen (Red Bull) som nummer tre.

Allerede klokken 16 lokal tid skal Magnussen og co. igen ud på den australske asfalt, når anden træning skydes i gang.

Det svarer til klokken seks fredag morgen dansk tid.

Selve grandprixet i Australien køres søndag morgen dansk tid klokken 7.10.

/ritzau/