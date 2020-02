Kevin Magnussens frustrerende Formel 1-sæson fra sidste år betyder, at han ikke tør spå om den kommende.

- Jeg kommer ikke til at sige noget som helst om mine forventninger til Formel 1-sæsonen.

Sådan lyder det fra Kevin Magnussen, da han tirsdag aften møder op i Cirkusbygningen i København, hvor han sammen med sin far, Jan Magnussen, er hovedperson i et talkshow om sit liv som racerkører.

Samme sted sidste år var den danske Formel 1-kører ellers hurtig til at sætte målsætningen højt og skrue forventningerne helt op.

Formel 1-sæsonen 2019 begyndte da også forrygende for danskeren og hans hold, Haas.

Holdet viste rigtig god fart i vinterens test, og Magnussen sluttede første grandprix i Australien som nummer seks.

- Forventningerne var tårnhøje, og der var ikke rigtig nogen grund til at tvivle på noget som helst, siger Magnussen.

Men derfra gik det ned ad bakke, og bilen kunne ikke følge med de fleste af de andre i Formel 1-feltet.

Danskeren fik blot point i 4 af sæsonens 21 løb og sluttede som nummer 16, mens holdkammeraten Romain Grosjean blev nummer 18.

- Sidste sæson lærte mig ikke at sige noget om mine forventninger, siger Magnussen.

Han er dog fortrøstningsfuld, i forhold til at holdet har fået bygget en bil til den kommende sæson, der er væsentlig forbedret.

- Teamet virker til at have lært en masse af det, der skete sidste år. Der er virkelig kommet noget læring på bagkant af hele den sæson.

- Jeg er rimelig begejstret for at komme i gang, og se hvordan det kommer til at blive. Jeg føler mig hurtig, og jeg føler mig klar, siger han.

Haas præsenterer som det sidste Formel 1-hold sin nye bil 19. februar. Det er samme dag som årets første test begynder i Barcelona.

Årets første Formel 1-grandprix køres i Australien 15. marts.

