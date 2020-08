Kevin Magnussen var lørdag en smule langsommere end fredag, da sidste træning inden kvalifikationen blev kørt.

Kevin Magnussen var igen blandt de langsomste, da Formel 1-feltet lørdag for tredje og sidste gang testede deres biler forud for kvalifikationen senere på dagen.

Den danske Haas-kører sluttede med fjerdedårligste tid - 1 minut og 18,94 sekunder - efter at have kørt 15 omgange. Det er 0,179 sekunder langsommere end hans dårligste tid fredag.

Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, var igen hurtigere end danskeren. Grosjean sluttede med 13.-bedste tid, 0,23 sekunder hurtigere end Magnussen.

De to Mercedes-kørere, Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, var ligesom i de øvrige træninger på Circuit de Barcelona-Catalunya hurtigst. Briten var ligesom i fredagens anden træning en smule hurtigere end Bottas.

Mens Kevin Magnussen ikke gjorde sig bemærket med sin fart, så kom danskeren i fokus med få minutter tilbage af træningen.

Danskeren bremsede op for at flytte sig, så en anden bil kunne komme forbi, men Magnussen havde ikke set, at Renaults Esteban Ocon var lige bagved.

Det førte til, at Ocon måtte bremse hårdt op og dreje, hvilket sendte franskmanden af banen og ind i barrieren, så træningen måtte afbrydes før tid.

Kvalifikationen til søndagens grandprix køres klokken 15.

/ritzau/