Kevin Magnussen tager kritik fra Daniel Ricciardo med et smil. Australieren er stærkt utilfreds med Magnussen.

Selv om det blev til en lidt flad og pointløs 13.-plads var der stor tilfredshed i Haas-teamet med danske Kevin Magnussens kørsel i søndagens ungarske Formel 1-grandprix.

Både under og efter løbet fik Magnussen ros i teamradioen - også for at være i stand til at holde Daniel Ricciardo bag sig i løbets sidste del.

Magnussen forsvarede sig til grænsen - en enkelt gang lidt over ifølge dommerne, og det udløste en advarsel, men yderligere skete der ikke, og Magnussen blev nummer 13 foran Ricciardo.

Australieren var meget utilfreds med danskerens kørsel.

- Jeg kiggede efter ham, da jeg kom ud, men det er nok meget godt, jeg lige køler ned, inden jeg taler med ham, for han er ikke glad for konfrontationer.

- Og lige nu er det måske bedst, at jeg ikke snakker med ham overhovedet, siger Ricciardo til TV3+.

Australieren mener, at Magnussen overskred grænsen for, hvor meget og hvordan, man må forsvare sig, når der kommer angreb bagfra.

- Mit løb blev ødelagt, jeg blev nødt til at holde igen for at undgå en ulykke, siger Ricciardo.

Kevin Magnussen tog den melding med et smil.

- Det var godt, siger Magnussen til TV3+ som svar på, at Ricciardo ikke var tilfreds med danskerens møde at køre på.

Magnussen mener, han kørte til grænsen.

Og han gjorde, hvad han kunne for at komme i pointene, hvilket altså ikke lykkedes.

- Jeg kæmpede med alt, hvad jeg havde. Det er et lidt ærgerligt resultat, men man kan kun gøre sit bedste, siger Kevin Magnussen.

Danskeren har hentet point i 3 af sæsonens 12 løb.

Søndagens grandprix blev vundet af britiske Lewis Hamilton (Mercedes), der også er suverænt i spidsen i det samlede VM-regnskab.

/ritzau/