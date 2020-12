Med en kort bane i søndagens Formel 1-grandprix forventer Kevin Magnussen at få masser af baghjul.

Før karrierens hidtil næstsidste Formel 1-grandprix søndag forventer Kevin Magnussen, at han kommer til at gennemføre det i et hav af blå flag.

Han regner nemlig med at blive overhalet en hel del gange med en omgang af hurtigere kørende biler på den lille bane i Bahrain.

- Det er nogle meget, meget korte omgange, der vil tage omkring 58 sekunder at gennemføre i løbet. Så der går ikke lang tid, før vi bliver indhentet af førergruppen (med en omgang) og får blå flag.

- Det vil også ske to, måske tre gange, så vi kommer til at bøvle rigtig meget med blå flag. Det kommer næsten alle til, siger Kevin Magnussen til TV3+.

De blå flag bliver vist, når en bil skal give plads til en bagfrakommende, der skal til at overhale den med en omgang.

Hver gang, det sker, vil den langsommere bil tabe yderligere tid.

Med en banelængde på blot 3543 meter, vil det hurtigt blive aktuelt.

- Vores simulationer siger, at det kun er anden- og tredjepladsen, der ikke vil blive overhalet med mindst en omgang. Det er ret voldsomt.

- Os nede bagi vil blive overhalet mange gange, så vi må prøve at omgå de blå flag på en smart måde med pitstop og så videre. Men det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, siger Kevin Magnussen.

Banens begrænsede længde bekom til gengæld danskeren og hans Haas-racer godt i lørdagens kvalifikation, hvor kun tiden på én omgang tæller.

I modsætning til på længere baner var han derfor på forhånd reelt forhåbningsfuld omkring at komme videre til anden runde i lørdagens kvalifikation.

- Det virkede, som om det måske ville være muligt, fordi en omgang er så kort og kun har fire reelle sving, man kan gøre en forskel i.

- Vi manglede lige det sidste, men en 16.-plads er også fint, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Hans vikarierende teamkollega Pietro Fittipaldi sluttede sidst af de 20 kørere.

Hurtigst var Valtteri Bottas (Mercedes) foran Lewis Hamilton-afløseren George Russell (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull).

/ritzau/