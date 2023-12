Søndag køres årets sidste Formel 1-grandprix, og intet tyder på, at Kevin Magnussen får meget ud af weekenden.

Bedømt på den sidste træning på årets Formel 1-kalender får Kevin Magnussen svært ved at slutte sæsonen med en god oplevelse.

Danskeren var som i første træning næstdårligst af de 20 kørere i feltet, mens holdkammerat Nico Hülkenberg var en smule bedre på 17.-pladsen.

I anden træning sluttede Magnussen på 17.-pladsen, men der tegner sig et klart billede af, at en plads i top-10 søndag og dermed point er langt væk for begge Haas-kørere.

Magnussen var lørdag 1,234 sekunder langsommere end Mercedes' George Russell, som satte hurtigste tid. Den suveræne verdensmester Max Verstappen (Red Bull) måtte nøjes med sjettebedste tid.

2023 har været et udfordrende år for Haas-holdet, der ikke har haft en bil med den fart, som man drømte om inden sæsonen. Det har selvsagt smittet af på holdets resultater.

Kevin Magnussen har kørt sig til blot tre point med tre tiendepladser, mens Nico Hülkenberg har samlet ni point fra en syvendeplads og en enkelt sjetteplads i et af sprintløbene.

Målet for Haas inden sæson var at slutte som nummer syv i konstruktørmesterskabet, men det vil kræve lidt af et mirakel at opnå.

Haas ligger sidst af de ti hold med de blot 12 point i alt. Williams indtager syvendepladsen med 28 point, så det kan matematisk nås. Det vil dog kræve topresultater af Magnussen og Hülkenberg, og det tegner intet til.

Magnussen ligger individuelt på 19.-pladsen af de 22 kørere, der har været i aktion i år.

Der køres kvalifikation i Abu Dhabi lørdag klokken 15, mens grandprixet køres søndag.

