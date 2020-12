Danskeren takker Haas for at give ham et sæde i Formel 1, men kalder også de to seneste sæsoner frustrerende.

Racerkøreren Kevin Magnussen kører i denne weekend karrierens foreløbig sidste grandprix i Formel 1.

Det sker, når den 28-årige Haas-dansker sætter sig i bilen i Abu Dhabi.

Magnussen har de seneste fire år kørt for det amerikanske hold. Højdepunktet kom i 2018-sæsonen, hvor danskeren endte som nummer ni i VM-stillingen, men de seneste par år har Haas-raceren haft det svært.

- Det har været fire år hos Haas, som jeg har nydt. Jeg har sat pris på holdets støtte hele vejen, siger Kevin Magnussen.

2020 kan meget vel ende som danskerens dårligste i Formel 1, da han foreløbig blot har hentet et enkelt point. Ofte er Haas-raceren udgået på grund af tekniske problemer.

- Vi har opnået meget, men selvfølgelig har de sidste par sæsoner været frustrerende. Når man gør alt op, så har vi opnået nogle store resultater. Jeg ønsker holdet det bedste fremover, siger Magnussen.

Han takker samtidig holdejer Gene Haas og teamchef Günther Steiner for at give ham chancen og vise ham tillid.

Danskeren startede Formel 1-karrieren hos McLaren i 2014, men røg ud i kulden i 2015, inden Renault hentede ham ind året efter. Siden 2017 har Magnussen kørt for Haas.

2020-sæsonen slutter på søndag. Inden da skal feltet træne og køre kvalifikation i Abu Dhabi.

Lewis Hamilton (Mercedes) har for længst sikret sig VM-titlen for syvende gang i karrieren.

I næste sæson kører Magnussen i den amerikanske Imsa-serie for holdet Chip Ganassi Racing.

/ritzau/