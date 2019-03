For racerkøreren Kevin Magnussen er Haas ikke en sovepude. Hans drøm er stadig at blive verdensmester.

Da den danske racerkører Kevin Magnussen i 2014 åbnede sin Formel 1-karriere med at hente en andenplads for McLaren i Melbourne, var han ikke i tvivl om, at titlen som verdens bedste racerkører var næste skridt.

I dag er det fem år siden, men podiepladsen fra dengang er fortsat Magnussens bedste placering i Formel 1.

- Dengang regnede jeg med at komme ind i Formel 1, vinde verdensmesterskabet og blive ved med det. Sådan er det ikke blevet, men jeg har ikke mistet momentum eller troen på min fremtid som racerkører, fortæller Magnussen fra Haas-teamets faste plads i paddocken i Melbourne.

Selv om vejen til podiet ikke har formet sig, som Kevin Magnussen havde satset på, er han stadig optimistisk omkring sin fremtid og troen på en dag at kunne hæve vindertrofæet over hovedet.

- Jeg ved godt, at sådan som folk ser det udefra, så forbliver jeg status quo ved at være ved det samme team i lang tid. Men verdensmesterskabet kan stadig lade sig gøre. Det er bare en lidt anden vej til toppen, end jeg havde regnet med, fortæller racerkøreren med et smil.

Søndag tager danskeren fat på sin femte fulde Formel 1-sæson og den tredje i træk for Haas-teamet. Og netop hos Haas får Magnussen den stabilitet og sikkerhed, han har haft brug for.

- Det har været rigtig godt for mig at lære tingene på min måde uden at føle det umenneskelige pres, som jeg følte i starten af min karriere, siger Kevin Magnussen.

- Det kan godt være, at jeg ikke blev kimet ned af Ferrari sidste år, men jeg holder stadig fast i mit håb om at blive verdensmester. Og så nyder jeg stadig at køre i de hurtigste biler i verden mod de bedste kørere i verden.

Forud for 2019-sæsonen føler danskeren sig som en bedre kører end nogensinde før. Han er blevet ældre og har fået mere erfaring - også til at præstere under pres.

Efter debuten og andenpladsen i Melbourne i 2014 sagde Magnussen, at han var gået ind til løbet med et smil og den holdning, at han ikke havde noget at tabe. Han har ikke været på podiet siden.

Er presset blevet for stort og forventningerne til den ambitiøse dansker for høje?

- Man skal jo kunne fungere under pres, men der kommer også et tidspunkt, hvor det bliver umuligt, og hvor man næsten kun kan træde ved siden af, og så er det svært at præstere.

- Derfor har det været godt for mig at være ved et hold som Haas, der har troet på mig, og hvor jeg har turdet tage chancer uden at være bange for at falde igennem, fortæller Kevin Magnussen.

Racerkøreren sluttede sidste sæson som samlet nummer ni. I år håber han at kunne kravle et par pladser frem i tabellen.

/ritzau/