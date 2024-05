Kevin Magnussen starter som nummer 15 søndag i Monaco efter en kvalifikation, der længe gav løfter om mere.

Startplaceringen i Formel 1 er vigtig. Men få steder er den så vigtig som til grandprixet i Monaco. Fyrstedømmets gader er notorisk kendt for de begrænsede overhalingsmuligheder.

Derfor bliver der en del arbejde for danske Kevin Magnussen, hvis han skal have point i søndagens grandprix. Godt nok kom han videre til Q2 i kvalifikationen, men her endte han sidst og starter som nummer 15.

Det blev samtidig første gang i sæsonen, at verdensmester Max Verstappen ikke tog pole position. Efter syv grandprixer i træk med forreste startposition må hollænderen nøjes med en startposition som nummer seks.

Ferraris Charles Leclerc snuppede pole position foran McLarens Oscar Piastri. Leclercs teamkammerat Carlos Sainz jr. starter treer.

Magnussen har altid været glad for den legendariske bane i Monaco, hvor han to gange gennem karrieren har hentet point via tiendepladser.

I Q1 gav han da også indikationer om, at en startplacering i top-10 kunne komme på tale.

Fra start blandede han sig i den sjove ende af feltet, og selv om han ikke fik sat en perfekt omgang sammen til sidst i Q1, hvor banen var blevet endnu hurtigere, var han komfortabelt i top-15 som nummer 12.

Til gengæld måtte både Sergio Perez og Fernando Alonso, henholdsvis nummer tre og ni i VM-stillingen, se sig elimineret blandt de første.

Det var første gang i fire grandprixweekender, at Kevin Magnussen kom videre fra Q1. Og han så ud til at have fundet god fart i bilen.

Desværre for danskeren og Haas fik han det aldrig til at spille i Q2. Den godt sammensatte omgang udeblev, og han sluttede sidst af de 15 biler.

Efter at have været hurtigere end teamkammerat Nico Hülkenberg i Q1 måtte han også se tyskeren gøre det bedre i Q2. Hülkenberg starter som nummer 12.

/ritzau/