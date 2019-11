Kevin Magnussen kørte en god kvalifikation, men bliver overrasket, hvis det også ender med top-10 i løbet.

Nogle gange er det måske bare bedst også i Formel 1 at tage sorgerne på forskud eller tale forventningerne ned.

Især hvis man kører i en Formel 1-racer, der har skuffet gang på gang efter opløftende momenter undervejs. Som det er tilfældet for Kevin Magnussen hos Haas.

Danskeren lod sig i hvert fald ikke svæve op på en lyserød sky efter lørdagens kvalifikation i Brasilien, selv om han sluttede på tiendepladsen, og teamkollega Romain Grosjean klokkede ind som ottendebedst.

I løbet søndag kan det nemlig hurtigt gå den anden vej igen.

- Vi har før set, at bilen kan lave en god tidtagning.

- Jeg vil være mere overrasket søndag, hvis vi kan holde disse positioner, end at vi kunne få dem lørdag. Det bliver en kæmpe udfordring med endnu højere temperaturer at holde dækkene under kontrol, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han fortæller, at Haas-teamet igen prøvede med en opsætning af hans bil med det problematiske dækslid in mente.

- Vi har prøvet at sætte bilen op, så man kan passe lidt bedre på bagdækkene. For det bliver svært søndag at passe på dem. Det er småting, vi har gjort, så det har ikke ændret så meget for tidtagningen, siger danskeren.

Sidste år sluttede han på niendepladsen i Brasiliens Formel 1 Grand Prix, og den placering starter han fra i år, fordi Charles Leclerc (Ferrari) bliver rykket langt tilbage på grund af udskiftning af dele på bilen.

Max Verstappen (Red Bull) starter forrest foran Sebastian Vettel (Ferrari) og Lewis Hamilton (Mercedes), som allerede har vundet årets VM-titel.

/ritzau/