Kevin Magnussen var dårligst i fredagens træning på Spa-banen, men ser alligevel lyspunkter i Haas-raceren.

Der var ny motor i Kevin Magnussens Haas-racer, da der fredag blev kørt to træninger forud for søndagens grandprix på den belgiske Spa-bane, men det var ingen succes.

Danskeren var langsomst af alle 20 kørere i feltet, og holdkammerat Romain Grosjean blev nummer 19.

- Det var ikke en ideel dag. Vi kom slet ikke ud til den første træning, og vi kom også forsinket ud til den anden træning. Det var ikke den bedste start på weekenden, men vi må prøve at kompensere for det i morgen (lørdag, red), siger Kevin Magnussen til Haas' hjemmeside.

Den danske racerkører er dog alligevel fortrøstningsfuld forud for fortsættelsen med den nye motor, og han håber på en bedre effekt allerede lørdag.

- Bilen føltes ikke så dårlig, men jeg fik kun én rigtig omgang på de bløde C4-dæk. Det skal nok komme. Vi må se, hvor vi står lørdag. Forhåbentlig kan vi ramme topfarten. Man kan ikke bare gå ud og ramme topfarten på den første omgang.

- Vi mangler en del omgangstider for at kunne finde den rigtige fart. Hvis det regner, vil de andre holds erfaringer fra i dag være ubetydelige, så måske skal vi krydse fingre for det, siger Kevin Magnussen.

Der er hidtil kørt seks grandprixer i sæsonen, og Magnussen er noteret for ét point. Briten Lewis Hamilton (Mercedes), der har vundet VM de seneste tre år, har lagt sig spidsen med 132 point foran Max Verstappen (Red Bull) med 95 point.

Den sidste træning på Spa-banen køres lørdag klokken 12, og tre timer senere gælder det så kvalifikationen. Selve grandprixet begynder søndag klokken 15.10.

/ritzau/