Kevin Magnussen har hurtigt fundet sig til rette i Haas-bilen igen efter den lange coronapause.

Formel 1-sæsonen er officielt i gang, efter at coronapandemien har udskudt starten i flere måneder.

Fredag var kørerne i aktion for første gang, da de første træninger inden lørdagens kvalifikation blev kørt.

Det blev til et glædeligt gensyn med Haas-bilen for Kevin Magnussen.

- Det var dejligt at komme tilbage i bilen igen. Det tog lige nogle omgange at komme op i fart og få rystet støvet af sig, men så følte man sig hjemme igen, og så føltes det som om, det ikke var så lang tid siden, man havde kørt sidst, siger danskeren i et interview med TV3 Sport.

Magnussens krop skal dog lige vende sig til de hårde fysiske forhold i Formel 1-bilen.

- Jeg kan godt mærke, at nakken er træt i dag. Den skal hviles godt inden i morgen (lørdag, red.), siger Haas-køreren.

Han sluttede som henholdsvis 9.- og 15.-hurtigst i fredagens to træninger.

Lørdag køres der endnu en træning inden kvalifikationen senere på dagen. Søndag lyder startskuddet til årets første grandprix på Red Bull Ring i østrigske Spielberg.

/ritzau/