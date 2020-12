Kevin Magnussen har været glad for atmosfæren hos Haas, men havde svært ved at nyde sit sidste Formel 1-løb.

Meget symbolsk for de fire år hos Haas sluttede Kevin Magnussen søndag sin foreløbige Formel 1-karriere i så sløj en bil, at det var svært at nyde afskedsrundturen på banen i Abu Dhabi.

- Det var svært at nyde. Det var en hård omgang og nok et af de sløjeste rent performance-mæssigt i år.

- Men vi havde ingen forventninger, så vi fokuserede bare på at have det sjovt og hygge os i denne weekend. Vi vidste, det ville blive svært at gøre noget som helst, siger Kevin Magnussen til TV3+ efter sin 18.-plads.

Men selv om han næppe savner sit primære arbejdsredskab, bilen, efter fire år hos det amerikanske mandskab, vil han ikke glemme folkene omkring sig.

Han benyttede derfor en stor del sin tv-tid til at sende en varm tak til hele netværket af familie og sponsorer samt ingeniører og mekanikere, teamchef og resten af Haas-teamet, hvor han mødte varme og gode mennesker i en ellers benhård sport.

- Jeg havde ikke troet, at jeg skulle lande så varmt et sted.

- I løbet af de to første år i sporten fik jeg ikke det bedste indtryk af miljøet i Formel 1, men det blev godt nok ændret hos Haas, siger Kevin Magnussen.

Han startede hos McLaren i 2014, var reservekører for samme hold i 2015 og skiftede til Renault i 2016.

Der var han blot en sæson, før han kom til Haas under teamchef Günther Steiners ledelse - og det er ikke utænkeligt, at deres veje krydses igen.

- Jeg har sagt til Günther, at han altid kan ringe, hvis jeg kan hjælpe med noget, og han har sagt det samme til mig, siger Kevin Magnussen til TV3+

Fra næste sæson skal han køre i den amerikanske Imsa-serie for holdet Chip Ganassi Racing.

- Det var underligt at sidde og tænke på alle mulige ting gennem løbet.

- Jeg glæder mig bare til at komme i gang med det, jeg skal nu, og jeg føler mig heldig over den chance, jeg har fået i Formel 1. Det var har været en fantastisk rejse, siger Kevin Magnussen.

/ritzau/