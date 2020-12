I træningen forud for sit foreløbigt sidste Formel 1-grandprix var Kevin Magnussen 18.-hurtigst.

Det lakker mod enden for Kevin Magnussen i Formel 1.

Den danske racerkører deltog lørdag i sin foreløbigt sidste træning forud for et Formel 1-grandprix, da han blev nummer 18 ud af 20 kørere i Abu Dhabi.

Magnussen kørte 13 omgang og havde 1 minut og 38,457 sekunder som sin hurtigste omgangstid på banen i De Forenede Arabiske Emirater.

Red Bulls Max Verstappen var hurtigst i træningen foran teamkollega Alex Albon.

Klokken 14 lørdag køres kvalifikationen til søndagens grandprix, der er sæsonens sidste.

Dermed sættes der også punktum for Kevin Magnussens karriere i motorsportens fineste klasse i denne omgang.

Magnussen fik debut i Formel 1 for McLaren i 2014, hvor han kørte 19 grandprixer. I den efterfølgende sæson blev det kun til et enkelt løb for racerkøreren, men siden har han været fast inventar i løbsklassen.

Han skiftede fra Renault til Haas i 2017 og har siden kørt for det amerikanske hold, men parterne gik hver til sit forud for 2021-sæsonen.

I stedet skal Magnussen vise sine evner i den nordamerikanske sportsvognsserie Imsa.

Haas-sæderne i den kommende sæson besættes af Mick Schumacher og Nikita Mazepin, og fredag fik Schumacher lov at prøve kræfter med bilen i første træning før søndagens løb.

Efterfølgende måtte han dog aflevere Haas-raceren til Magnussen, som blev nummer 16 i anden træning.

Allerede nu står det klart, at Magnussen starter bagest i søndagens grandprix. Det skyldes, at han har fået udskiftet dele af sin motor. Derfor er det også uvist, hvordan danskeren griber kvalifikationen an.

Lewis Hamilton, der var smittet med coronavirus og ude af det seneste grandprix i Bahrain, er tilbage i sæsonens sidste løb.

I lørdagens træning var Mercedes-briten sjettehurtigst. Hamilton har allerede sikret sig den samlede VM-sejr for syvende gang i karrieren.

/ritzau/