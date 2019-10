Kevin Magnussen og Romain Grosjean sluttede som nummer 17 og 18 i kvalifikationen i Mexico.

Kevin Magnussen og Mexicos Formel 1-grandprix er ikke noget specielt godt match.

Danskeren har gennem årene haft svært ved for alvor at finde farten på Autódromo Hermanos Rodríguez-banen, og lørdag var ingen undtagelse, da kvalifikationen til søndagens løb blev kørt.

Magnussen sluttede med 17.-bedste tid og var dermed allerede færdig efter første kvalifikationsrunde, Q1. Det samme var hans holdkammerat hos Haas, Romain Grosjean, der sluttede som nummer 18.

Dermed er der ringe udsigter til danske VM-point søndag.

Max Verstappen var hurtigst, da de forreste pladser skulle fordeles i Q3. Red Bull-hollænderen har søndag de to Ferrari-kørere Charles Leclerc og Sebastian Vettel lige bag sig.

Kvalifikationen endte dramatisk, da Valtteri Bottas, der sluttede med sjettebedste tid, mistede kontrollen over sin Mercedes og hamrede ind i en barriere på vej ind på start/mål-langsiden på sin sidste omgang.

Finnen forlod efterfølgende bilen, der var noget ramponeret, af egen kraft.

Allerede tidligt i Q1 så det svært ud for danskeren at klare sig videre i kvalifikationen. Magnussen var langsomst, efter at alle kørerne havde sat deres indledende tider.

Kun holdkammeraten Grosjean lå under danskeren, men franskmanden var en tur af banen og havde derfor ikke sat en reel tid.

Efter en tur i garagen gav Magnussen det endnu et skud, men der var bare ikke nok fart i Haas-raceren. Danskeren forbedrede sig en smule, men det rakte altså ikke til at gå videre, og så kunne han holde tidlig fyraften.

