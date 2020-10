Danskeren kæmpede sig for tredje gang i år videre til anden kvalifikationsrunde, hvor han dog endte sidst.

Der har ikke været meget at smile af for Haas-holdet i dette års Formel 1-sæson.

Det ene skuffende resultat har afløst det andet, men lørdag fik Kevin Magnussen og co. en smule oprejsning.

Her lykkedes det danskeren for kun tredje gang i sæsonen at komme videre fra første kvalifikationsrunde, Q1. Ret meget mere blev det dog ikke til. Magnussen sluttede med dårligste tid i Q2 og starter dermed som nummer 15 søndag.

Valtteri Bottas tog pole position lørdag med Mercedes-holdkammeraten Lewis Hamilton lige efter sig på andenpladsen. Red Bulls Max Verstappen blev nummer tre.

Efter de første omgange på banen i Q1 kørte Kevin Magnussen tilbage i pitten med 16.-bedste tid. Det var ikke nok til at avancere til Q2, så danskeren skulle på jagt efter mere fart.

Den fandt Magnussen, der efter et nyt forsøg kørte over stregen med sjettebedste tid. Men det var altså inden, flere af de andre var rullet ud på asfalten igen.

I takt med at der blev sat nye tider, dumpede danskeren langsomt ned i tabellen. Faldet stoppede dog ved 12.-pladsen, og så blev Magnussen klar til Q2.

Til gengæld måtte Romain Grosjean sige farvel efter Q1. Franskmanden starter som nummer 16 søndag, lige bag Magnussen.

Der var ikke meget håb for dansk avancement til Q3 - det har Haas-bilerne ikke været i nærheden af hele sæsonen.

Danskerens første forsøg i Q2 rakte til en 13.-plads, men tiden var kun lidt over tre tiendedele af et sekund langsommere end Daniel Ricciardo på 10.-pladsen.

Magnussen fik forbedret sin tid en smule og lå kortvarigt på 11.-pladsen, men da alle var kommet over målstregen for sidste gang, endte det altså med en plads som nummer 15.

Nico Hülkenberg var igen at finde bag rattet i en af Racing Points biler. Tyskeren vikarierede tidligere på sæsonen for en coronasmittet Sergio Perez. Lørdag var det så Lance Stroll, der var syg og måtte erstattes.

Hülkenberg blev coronatestet og clearet kort tid før kvalifikationen. Tyskeren kan knap nok have nået at forberede sig, inden han skulle i bilen. Det blev da heller ikke til noget stort resultat. Hülkenberg, der også kører søndagens grandprix, sluttede med dårligste tid.

/ritzau/