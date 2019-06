Kevin Magnussen kørte 17 omgange i den sidste frie træning før Formel 1-kvalifikationen i Montréal.

Kevin Magnussen endte med 12.-bedste tid, da danskeren lørdag eftermiddag kørte den sidste frie træning før kvalifikationen til Formel 1-grandprixet i Canada.

Hurtigst af alle var Sebastian Vettel i sin Ferrari.

Kvalifikationen var en relativt udramatisk forestilling med lange perioder uden trafik på banen i Montréal.

Et murmeldyr på løbetur på asfalten, og en kortvarig brand i Lance Strolls Racing Point-racer gav lidt at snakke om, før kørerne først mod slutningen af træningen for alvor gav den gas.

Således også Kevin Magnussen, som satte sin bedste tid i sidste forsøg.

I lørdagens en time lange, afsluttende frie træning nåede danskeren ud på 17 omgange i sin Haas.

Teamkollega Romain Grosjean satte 17.-bedste tid og nåede kun 11 omgange, før han kørte i pit og blev der.

Kvalifikationen køres lørdag klokken 20.

Søndag klokken 20.10 gælder det selve løbet.

Danskerens bedste træningstid lød på 1 minut og 12,337 sekunder, hvilket var knap halvandet sekund langsommere end Vettel, der havde teamkollega Charles Leclerc lige bag sig i en opløftende træning for Ferrari.

Det var træningen ikke for Grosjean. Han havde 1 minut og 13,197 sekunder som sin bedste tid og var dermed langt efter Magnussen.

Fredag dominerede Mercedes-kørerne den første af den dags to træninger, hvor Magnussen satte tiendebedste tid, mens teamkollega Romain Grosjean måtte nøjes med 15.-hurtigste tid.

I anden træning klokkede danskeren ind som femtebedst, og Grosjean tøffede rundt på 17.-pladsen.

Verdensmester Lewis Hamilton skred ud i sin Mercedes, ramte et autoværn og måtte køre i pit efter få omgange. Det spolerede hans anden træning, der sluttede med sjettebedste tid.

Hurtigst i den anden træning var Charles Leclerc (Ferrari).

/ritzau/