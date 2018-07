Trods et tidstab på holdtidskørslen er det dansk dominerede Astana-hold godt med fremme i Tour de France.

Cholet. At Jakob Fuglsang (Astana) ligger side om side med Richie Porte (BMC) i det samlede Tour de France-klassement efter holdtidskørslen, var det nok de færreste, der havde regnet med før Tourens begyndelse.

Men det er status, efter at Astana i mandagens holdløb formåede at begrænse tidstabet til vinderne fra BMC til 51 sekunder - nøjagtigt den tid, som Porte smed på 1. etape.

- Skal vi slå en streg i sandet efter tre etaper, skal vi nok være godt tilfredse, siger Lars Michaelsen, der er sportsdirektør hos Astana.

- Vi vidste på forhånd, at der ville være udfordringer i starten af løbet. Selv om der er en rytter mindre på alle hold, er der stadig styrt og nervøsitet.

- Det er et kæmpeminus, at vi har mistet Luis León Sanchez, for han kommer ikke tilbage. Men at Jakob Fuglsang er i samme tid som Richie Porte er jo fantastisk, siger Michaelsen.

Også Magnus Cort er tilfreds med udbyttet af holdløbet, hvor Astana sluttede på ottendepladsen.

- Alt i alt må det siges at være godkendt. Især med tanke på, at vi manglede Sanchez, der ville have været en stor motor i holdtidskørslen.

- Flere af de hold, der slog os, tabte tid på 1. etape. Nu står vi nogenlunde lige, og det er vel ikke så dårligt, siger Cort.

Han var blandt de fire første Astana-ryttere i mål. Michael Valgren havde sluppet umiddelbart inden målstregen, mens Dmitriy Gruzdev og Jesper Hansen blev sat af efter sidste stigning.

- Det er fint nok. Jeg tror, at man skal smide et par folk. Jeg følte også, at vi havde kræfter nok til at køre den hjem derfra.

- Jeg havde stadig noget tilbage, og det havde flere af de andre også, så det er ikke noget problem, at man kun er fem, lyder det fra den hurtige dansker.

Tirsdag byder på en flad etape på 195 kilometer.

/ritzau/