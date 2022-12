Lyt til artiklen

Det har været et turbulent år for det norske skakgeni Magnus Carlsen.

Men han er ved at ende det på den helt perfekte måde ved VM i hurtigskak, der spilles i Kasakhstan.

For Carlsen har fundet så godt spil frem, at han efter dag to af tre er alene i front, og undervejs har han slået benene fuldstændig væk under konkurrenterne.

Blandt andet har landsmand Benjamin Haldorsen svært ved at forstå, hvor skarp en skakhjerne, der sidder på 32-årige Carlsen.

»Han spiller useriøst godt lige for tiden. Det er helt utroligt at se på. Der er så mange gode spillere, men han får det til at se så let ud. Det er helt sygt,« siger Benjamin Haldorsen til NRK ifølge Dagbladet.

Med førstepladsen efter dag to har Carlsen alle kort på hånden til selv at afgøre, om han igen skal være verdensmester i hurtigskak, inden der onsdag venter de sidste fire runder af VM.

Og ovenikøbet lader det til, at Carlsen ikke skal bekymre sig alt for meget om at skulle møde sin nemesis Hans Niemann, som han i løbet af året har ligget i heftig konflikt med.

Carlsen har som bekendt anklaget Niemann for gentagen snyd og har siden nægtet at møde ham, mens Niemann har stævnet Carlsen – og flere andre skakprofiler – for anklagerne.

Hans Niemann har spillet noget værre end Magnus Carlsen ved VM i hurtigskak. Foto: TIM VIZER

Men dagens resultater ved VM i hurtigskak har gjort det noget usandsynligt, at de to mødes på sidstedagen onsdag, da Niemann har haft en noget hårdere dag end Carlsen, skriver NRK.

Skakverdenen kan dog fortsætte med at holde vejret og se, om de to stridshaner støder ind i hinanden ved VM i lynskak, der spilles i kølvandet på VM i hurtigskak.